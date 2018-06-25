عبد الله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية الهند

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له، في نيودلهي، سوشما سوراج وزيرة خارجية جمهورية الهند، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع جمهورية الهند وذلك انطلاقاً من العلاقات الثنائية والاستراتيجية المتميزة التي تربط بين البلدين، مشيراً سموه إلى أهمية هذه الزيارة ودورها في تطوير وتوثيق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وشهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وسوشما سواراج تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية ومعهد التدريب الدبلوماسي الهندي.

تبادل مذكرة التفاهم سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، ونجندرا برساد الوكيل المساعد لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الهندية.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى نيودلهي.