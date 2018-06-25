رئيس وزراء الهند يستقبل عبد الله بن زايد في نيودلهي

الشارقة 24 – وام:

استقبل ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، في العاصمة نيودلهي، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والوفد المرافق، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الهند.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف القطاعات بما يضمن تحقيق تطلعات البلدين.

كما تناولت المباحثات فرص توسعة نطاق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مجال الطاقة، لا سيما الشراكات والاستثمارات التي توفرها خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات والطلب المتنامي على منتجاته في الهند.

كما تم خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.