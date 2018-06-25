تخريج الدفعة الـ 23 من طلبة المدرسة الثانوية العسكرية في العين

الشارقة 24 – وام:

احتفلت القوات المسلحة، الإثنين، بتخريج الدفعة الـ 23 من طلبة المدرسة الثانوية العسكرية في العين، وحصولهم على شهادة الثانوية العامة، وذلك بمقر المدرسة في مدينة العين، بحضور سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وأولياء أمور الخريجين والمدعوين.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ألقى بعدها قائد المدرسة الثانوية العسكرية في العين كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل والضيوف، بينما أشار قائد المدرسة إلى أن نتائج هذا العام متميزة بكل المقاييس كمثيلاتها في الأعوام السابقة سواء في الامتحانات الداخلية للمدرسة أو الاختبارات المحلية والعالمية.