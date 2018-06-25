الإمارات تبحث تعزيز التعاون الأمني مع بنما

الشارقة 24 – وام:



بحث الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وإدوارد فونسيكا وارد سفير جمهورية بنما لدى الدولة، الإثنين، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات وبنما في المجالات الأمنية.



وتم خلال اللقاء، الذي عقد في مقر الوزارة، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



حضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية، العميد راشد سعيد القيشي من الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، والمقدم عبد الرحمن جويعد من إدارة التعاون الدولي، فيما حضره من جانب سفارة بنما رولاندو لوبيز بيريز سكرتير تنفيذي لمجلس الأمن القومي، وخافيير ليونالي كاريجو سيلفستري المدير العام للخدمة الوطنية.