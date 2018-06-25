"خليفة الإنسانية" توزع 824 طناً من المواد الغذائية بالصومال

الشارقة 24 – وام:





نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية المرحلة الأولى من توزيع السلال الغذائية الإغاثية في الصومال، حيث تم توزيع 824 طناً من المواد الغذائية الأساسية على 6000 أسرة صومالية في ولاية جوبالاند، والمناطق التابعة لها، بما يعادل 30 ألف شخص.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة، إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة للدولة على مساعدة الشعب الصومالي والتخفيف من معاناته نتيجة الجفاف.

وأشار إلى أن فريقاً من المؤسسة نفذ المرحلة الأولى من الإغاثة في ولاية جوبالاند –كيسمايو، بالتعاون مع الجهات المعنية في الولاية من خلال الزيارات الميدانية، والاطلاع على أحوال المتضررين وتوزيع المواد الغذائية على العائلات والمحتاجين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة.