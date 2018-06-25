طقس الإمارات... من الإثنين إلى الجمعة صحو بوجه عام

الشارقة 24 – وام:





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، الإثنين، رطباً صباحاً على السواحل خاصة شمالاً، وقد يتشكل ضباب خفيف ويصبح صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً بعد الظهر، والرياح شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر، الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويظل طقس، الثلاثاء، رطباً صباحاً خاصة على السواحل، ويصبح صحوا بوجه عام ومغبراً أحياناً بعد الظهر والرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها من 15 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً، ويكون البحر متوسط الموج بوجه عام قد يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي ومتوسطاً في بحر عمان.

ويكون الطقس، الأربعاء، صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية والرياح شمالية غربية تصبح جنوبية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس، الخميس، رطباً صباحاً خاصة على السواحل وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف، ويصبح صحوا إلى غائم جزئي أحياناً، ويطرأ ارتفاع آخر في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، قد تكون مثيرة للغبار على المناطق الداخلية نهاراً والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وتشهد الدولة، الجمعة، طقساً صحواً وحاراً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، أما الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، قد تكون مثيرة للغبار على المناطق الداخلية نهاراً والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.