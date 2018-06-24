الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعمه للقطاع الصحي في اليمن

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية دعمها للقطاع الصحي والمنشآت والمراكز الطبية والمستشفيات المركزية والعامة في المحافظات اليمنية المحررة، في إطار جهودها الإنسانية الرامية إلى تخفيف العبء عن كاهل الشعب اليمني الشقيق.

وفي هذا الصدد، سلمت الهيئة، الأحد، مستشفى إعادة الأمل بمديرية رماه بحضرموت أجهزة ومعدات طبية حديثة وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الخدمات الصحية في المحافظة ودعم خدمات القطاع الصحي لتعزيز قدرته على التغلب على التحديات التي تواجهه.

وأكد محمد عبيد الشامسي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أن تسليم هذه المعدات والأجهزة الطبية يأتي في إطار دعم الجانب الصحي والإنساني وتحسين أداء المستشفيات الحكومية بعدة محافظات يمنية ومنها حضرموت.