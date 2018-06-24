عبد الله بن زايد يلتقي عدداً من المسؤولين في الهند

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في العاصمة الهندية نيودلهي، بكل من أم جيه أكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، ودارميندرا برادان وزير النفط والغاز الهندي، واجيت دوفا مستشار الأمن القومي الهندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وما تشهده من ازدهار وتنام إلى جانب بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة والاستمرار في تعزيزها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وجهود البلدين في دعم أسس الاستقرار والسلام والتنسيق المشترك بينهما في مكافحة التطرف والإرهاب.