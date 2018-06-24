القبيسي ورئيس مجلس النواب الإيرلندي يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

عقدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات رسمية، الأحد، مع شون أوفاريل رئيس مجلس النواب الإيرلندي في دبلن.

جرى خلال الجلسة - التي حضرها سعادة سلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى جمهورية إيرلندا - الاتفاق على إنشاء لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين لتأطير العلاقات القائمة بينهما فضلاً عن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ودورها في التنسيق والتشاور والتواصل بين شعبي البلدين الصديقين.

وبحث الجانبان سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية.