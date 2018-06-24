"وكيل الخارجية" يتسلم أوراق اعتماد سفير جنوب أفريقيا لدى الدولة

الشارقة 24 – وام:

تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب أفريقيا المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا الصديقة.

وأعرب سفير جمهورية جنوب أفريقيا عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".