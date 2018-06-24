مجلس الوزراء يعتمد تشكيل "الإمارات للإفتاء الشرعي"

الشارقة 24 – وام:

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه، وذلك بهدف التنسيق لضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعتيها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة.

يعتبر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة من خلال توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتنظيم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية.

ويختص المجلس بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة، أو بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبيهم وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه.

وسيعمل المجلس في الفترة المقبلة على الإشراف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية بعد التنسيق معها، وتمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية، وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة.