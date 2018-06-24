عبد الله بن زايد يلتقي رئيس جمهورية جزر القمر

الشارقة 24 – وام:





التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية جزر القمر.

حضر اللقاء، معالي محمد الأمين صيف وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور حامد كرهيلا وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي في جمهورية جزر القمر.

ونقل سموه إلى رئيس جمهورية جزر القمر خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لجمهورية جزر القمر المزيد من التقدم والنماء.

وحمل رئيس جمهورية جزر القمر تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثروة السمكية والتنموية والطاقة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.