الإمارات تدين تفجير زيمبابوي الإرهابي

الشارقة 24 – وام:

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة التفجير الإجرامي، الذي استهدف تجمعاً انتخابياً لرئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، يوم السبت، في محافظة بولاوايو جنوب البلاد، وأدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: إن دولة الإمارات تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار زيمبابوي عبر اللجوء إلى العنف، وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع زيمبابوي، في مواجهة العنف ومحاولات تقويض الاستقرار.

وأعربت الوزارة، عن حرصها على استقرار هذا البلد الصديق، وعن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.