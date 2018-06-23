الإمارات تعيد الأمل في الحياة لطفل يمني

الشارقة 24 – وام:

أعادت دولة الإمارات الأمل في الحياة إلى الطفل اليمني خليل ياسين بعد رحلة علاج ناجحة في مستشفيات الدولة، استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر، إثر تعرضه لانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية خطيرة وتهتك في الأمعاء كادت تودي بحياته.

وتكفلت دولة الإمارات بعلاج الطفل خليل الذي لم يتعدى العشر سنوات وغدرت ببراءته ألغام ميليشيات الحوثي في استجابة سريعة لإنقاذ حالته الصحية الحرجة، إضافة إلى تأهيله نفسياً جراء العمل الإرهابي للميليشيات، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها الميليشيات ضد المدنيين الأبرياء.

وبعد رحلة علاج تكللت بالنجاح في مستشفيات دولة الإمارات وعودته إلى منطقة "الرويس" التابعة لمديرية المخا الواقعة على الساحل الغربي لليمن، عبر خليل ياسين عن فرحته الكبيرة لعودته إلى أشقائه وأقرانه في قريته الصغيرة، قائلاً "لم أتوقع عودتي للحياة مرة أخرى وأقوم باللعب مع زملائي... لولا إنقاذ الإمارات لحالتي وتكفلها بعلاجي ما رجعت للحياة ثانية".