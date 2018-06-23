الإمارات تدين التفجير الإرهابي في "أديس أبابا"

الشارقة 24 – وام:

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً جماهيرياً للدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا، وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان السبت، إن دولة الإمارات تدين هذا العمل الإرهابي الإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار إثيوبيا ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تضامن دولة الإمارات مع إثيوبيا في مواجهة العنف والتطرف، وتمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.