وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء "كيسمايو"

الشارقة 24 – وام:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وصلت أخيراً إلى ميناء كيسمايو في ولاية جوبالاند الصومالية باخرة إغاثة إماراتية مرسلة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية محملة بـ 824 طناً من المواد الغذائية الأساسية لتوزيعها على الشعب الصومالي.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وسيتم توزيعها على الشعب الصومالي في ولاية جوبالاند وكيسمايو والمناطق التابعة لها.

وأوضح المصدر أن فريقاً من المؤسسة سيشرف على توزيع المساعدات على المستحقين في المناطق المستهدفة والتي تعاني من الجفاف، بهدف التخفيف عن الشعب الصومالي وتجاوز الصعوبات المعيشية التي نتجت عن الجفاف، الذي ألحق الضرر بالمزارع والمواشي.