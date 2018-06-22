ولي عهد الفجيرة: الفعاليات المجتمعية تعكس قيم العطاء والتسامح

سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي خلال حضوره احتفالية اليوغا

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مساء الجمعة، بمركز المؤتمرات "ميديا بارك" في منطقة الحيل، احتفالية اليوم العالمي لليوغا، التي نظمها النادي الاجتماعي الهندي بالفجيرة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة بهذه المناسبة، أهمية تشجيع الفعاليات المجتمعية الرياضية والثقافية في الإمارة، والتي تعكس قيم العطاء والتسامح.

وأشاد سموه بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، والصداقة الوثيقة والتواصل القوي بين شعبي البلدين.

تضمنت الاحتفالية، فقرات متنوعة خاصة برياضة اليوغا، شارك فيها 500 مشارك من عشاق اللعبة.

حضر الاحتفالية، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبد الغفور بهروزيان الرئيس الفخري للنادي الاجتماعي الهندي، وعدد من المسؤولين في الإمارة ومسؤولي النادي.