محمد بن راشد يشهد تألق خيول الإمارات في "رويال أسكوت"

الشارقة 24 – وام:

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، واصلت خيول الإمارات، يوم الجمعة، تحقيق إنجازاتها في فعاليات مهرجان "رويال أسكوت" للخيول بإنكلترا، في يومه الرابع، بمشاركة نخبة من أميز وأقوى الخيول الأوروبية والعالمية.

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، مختلف أشواط سباق مهرجان "رويال أسكوت" الملكي البريطاني، الحدث السنوي الأعرق والأشهر والمتخصص، في سباقات السرعة للخيول المهجنة، والتي تتنافس بشراسة لرصد الألقاب في هذا العرس الرياضي والاجتماعي الكبير في إنكلترا .

وتم تتويج فريق جودلفين بطلاً في شوط "كينغ إدوارد"، لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية، بواسطة المهر "أولد بيرسيان" بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بعد منافسة حامية مع تسعة خيول قوية، حصد من خلالها الفريق الأزرق لقب الشوط .

وتسلمت جائزة الفوز، سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتواصلت انتصارات الفوز الإماراتية، على مضمار أسكوت العريق، في شوط "كومنويلث كب" لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، إذ انتزع الفوز المهر "اقتدار" لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت .

وتسلم جائزة الفوز بالسباق، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسط إعجاب وتصفيق الجماهير الغفيرة، لهذا الإنجاز الإماراتي الجديد، في أحد أهم سباقات الخيل الإنكليزية .

وفي شوط "ألباني ستيكس"، ولمسافة 1200 متر للفئة الثالثة، حقق فريق جودلفين المركز الثاني بواسطة المهر " لي بيلوسا"، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما كان المركز الأول من نصيب المهرة "مين أديشن" لسيف علي الكتبي، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون.

حضر السباق، عدد من الشيوخ والمسؤولين والمهتمين بسباقات الخيل الإنكليزية .