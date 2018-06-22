"الإمارات للفضاء" تستعرض جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة

الشارقة 24 – وام:

أبرزت وكالة الإمارات للفضاء، خلال المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لاستكشاف الفضاء "يونيسبيس +50"، جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بدءاً من الحد من التغييرات المناخية باستخدام الأقمار الاصطناعية، وصولاً إلى دعم جهود البحث العلمي لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

وتمثلت مشاركة الوكالة في المؤتمر، الذي استضافته العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة ما بين 18 إلى 21 يونيو الجاري، بوفد برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة الوكالة، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، وفريق الإدارة العليا، وعدد من المسؤولين والمهندسين.

وألقى الأحبابي كلمة رئيسية في جلسة خاصة بعنوان "كوكبي مستقبلي"، تمحورت حول دور قطاع الفضاء في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي أكد فيها أن فوائد استكشاف الفضاء واستخداماته المختلفة، تغطي نطاقاً أوسع من أي قطاع أو مجال آخر، وأن الجهود العالمية في مجال الفضاء تهدف إلى توفير تقنيات متقدمة يمكنها إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس.

وقدم الأحبابي، خلال كلمته مشروع "المريخ 2117"، الذي يهدف إلى إنشاء مستوطنة بشرية على المريخ، كمثال عن مساهمة دولة الإمارات في هذه الجهود العالمية، حيث سيدعم المشروع جهود البحث العلمي والتطوير اللازمة، للخروج بحلول متقدمة لتحديات الزراعة والمياه النقية وإمدادات الطاقة، ضمن بيئة قاسية لا توفر أدنى مقومات الحياة، والتي ستجري ضمن "مدينة المريخ العلمية"، التي يجري تأسيسها بإمارة دبي، في إطار المشروع لتكون نموذجاً يحاكي ظروف الحياة على الكوكب الأحمر.