نهيان بن مبارك يشهد احتفال سفارة الهند بـ "اليوغا"

الشارقة 24 – وام:

احتفلت سفارة الهند في أبوظبي باليوم العالمي الرابع لليوغا في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومشاركة خمسة آلاف شخص من المتحمسين لليوغا بما فيهم العديد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الدولة، وحشد من المواطنين والمقيمين والطلاب وأبناء الجالية الهندية المقيمة بالدولة.

وخلال كلمته بهذه المناسبة، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن "اليوغا تشجعنا على اكتشاف اهتمامات إضافية نتشاركها مع الآخرين.. واليوغا تساعدنا على فهم الآخرين والتفاعل معهم"، مؤكداً معاليه أن وزارة التسامح تدعم وتشجع الفعاليات التي تعكس روح وقيم التسامح والاحتفال باليوم العالمي لليوغا يدخل في هذا الإطار.