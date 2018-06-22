مستشار النمسا يبحث سبل تعزيز التعاون مع الإمارات

الشارقة 24 – وام:

استقبل سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا، الجمعة، في العاصمة فيينا، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى مستشار جمهورية النمسا تحيات القيادة في دولة الإمارات وتمنياتها لجمهورية النمسا بمزيد من التقدم والنماء وحرصها على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبلوغ آفاق أرحب من التعاون المشترك.

ورحب سيباستيان كورتز بزيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر متمنياً لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار، معرباً عن تطلعه إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات.

وتناول النقاش بين الجانبين سبل تعزيز العلاقات والتعاون في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة وصناعات التكرير والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الرقمية وكذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والسياحية وغيرها من المجالات.