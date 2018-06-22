الإمارات تؤكد أهمية "استدامة الموارد المائية"

الشارقة 24 – وام:

أكدت دولة الإمارات أهمية أن تسعى دول العالم لوضع وتنفيذ الخطط لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 وضرورة استمرار التعاون الدولي وتكاتف الجهود من أجل استدامة الموارد المائية للجميع.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل: "الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 - 2028"، الذي تنظمه حكومة طاجيكستان برعاية الرئيس الطاجيكستاني إمام علي الرحمن بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، والذي يختتم اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

ويسعى المؤتمر إلى تحقيق التعاون الدولي لتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 وبالأخص الهدف السادس: "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع".