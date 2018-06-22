السودان يثمن الدعم الإماراتي الإنساني في الحديدة

الشارقة 24 – وام:





أشادت جمهورية السودان، بالدعم الإنساني الإماراتي في محافظة الحديدة اليمنية، والذي يقدم في إطار خطة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لحماية حياة المدنيين والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية، للوصول إلى العملية السلمية في اليمن.

جاء ذلك، خلال لقاء سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى الخرطوم، مع أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية بمقر الوزارة .

وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومشاركتهما ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.