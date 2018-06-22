الإمارات تجدد التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز خطط الإغاثة في اليمن

الشارقة 24 – وام:

جددت دولة الإمارات التزامها بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتعزيز خطط الإغاثة الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك في كلمة لسعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال لقاء مع وسائل الإعلام، استضافه سعادة السفير عبد الله يحيى المعلمي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، بمقر بعثة المملكة في نيويورك، بحضور سعادة أحمد بن مبارك رئيس بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة، وسعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.

حيث قالت سعادة لانا نسيبة في كلمتها: "شكراً لكم على تقديم الدعوة لي للانضمام إليكم اليوم ومنحي هذه الفرصة للتحدث عن الاستجابة للوضع الإنساني في اليمن والخطط الخاصة بذلك، ونحن سعداء جداً بالتقدم الكبير الذي أحرزته الأمم المتحدة والأطراف المانحة خلال الشهور الأخيرة، مما شكل انعطافاً كبيراً مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل شهور قليلة سبقت ذلك".

وأضافت: "ولكن ندرك أن الوضع في الحديدة يشكل مصدر قلق كبير، ولذلك من الضرورة التوصل إلى تفاهم مشترك حول آليات توصيل المساعدات الإنسانية وخطط الطوارئ في اليمن، والربط بين ما يجري في الحديدة والوضع الإنساني بشكل عام والتزام الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي بالقانونين الإنسانية الدولية ومبادئ الحياد والاستقلال".

تابعت: "وكما قال السفير المعلمي، وضع التحالف العربي عملية إيصال المساعدات الإنسانية في قمة أولوياته منذ قيام الحوثيين بإشعال هذا الصراع ضد الحكومة اليمنية في عام 2015، وساهمت الإمارات العربية المتحدة بنحو 4 مليارات دولار أميركي في شكل مساعدات إنسانية منذ شهر أبريل 2015، وغطت العديد من القطاعات بدءاً من تقديم المساعدات الغذائية العاجلة إلى المياه والكهرباء والتعليم والخدمات الاجتماعية وغيرها من الجوانب الهامة، وتلعب المنظمات غير الحكومية العالمية والمحلية دور الشركاء الأساسيين في تنفيذ ذلك وكجهات متلقية للتمويل، وتستهدف هذه المساعدات الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال والرجال".