وكالة الإمارات للفضاء تُعزز تعاونها مع جنوب إفريقيا

الشارقة 24 – وام:

وقعت وكالة الإمارات للفضاء، مذكرة تفاهم مع وكالة فضاء جنوب إفريقيا، لتحديد إطار التعاون بين الجانبين، في مجالات الاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لاستكشاف الفضاء الخارجي "يونيسبيس +50"، الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.

وجرى توقيع المذكرة، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، والدكتور فالانثان مونسامي الرئيس التنفيذي في وكالة فضاء جنوب إفريقيا، وفريقي الإدارة العليا وعدد من المسؤولين والمهندسين لدى الجانبين.

وتهدف المذكرة، إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجالات الفضاء المتنوعة، وخاصة الاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي، إلى جانب تسهيل مشاركة المعلومات والبيانات والخبرات حول علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء والسياسات والقوانين الفضائية ودعم خطط تنمية الكوادر البشرية وتبادل المهندسين والمتخصصين والأكاديميين.

ويعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على تحديد مجموعة من المشاريع الفضائية التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك، وتنظيم عدد من الندوات والمشاركة في المؤتمرات العلمية المرتبطة بالقطاع الفضائي، فضلاً عن دعم مختلف مبادرات التعاون بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في الدولتين، والتي تسعى إلى تعزيز قدرات وكفاءات تدريس المواد العلمية وتنمية المهارات المتقدمة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: إن هذه المذكرة تؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون في مجال الاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي وعلومه المتطورة، وذلك مع مختلف الأطراف والهيئات العالميّة والدول المتقدمة في هذا المجال، والتي تشاركها الطموحات والأهداف في ريادة القطاع الفضائي وتشكيل ملامحه المستقبليّة.

من جانبه، أكد الأحبابي، أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع وكالة فضاء جنوب إفريقيا، لما تتمتع به من مكانة متقدمة على مستوى القطاع الفضائي العالمي.