الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز حقوق المرأة

الشارقة 24 – وام:

أكدت دولة الإمارات، أن تمكين المرأة عبر توفير فرص التعليم والعمل، يعد البوابة التي تساعد على تجاوز مآسي التمييز ومخلفاته السلبية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لحماية حقوق المرأة .

جاء ذلك في كلمة الدولة، التي ألقتها ريما الشارجي سكرتير ثان في بعثة الإمارات بجنيف، أمام الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع فريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالبشر .

ورحبت الشارجي، في مستهل كلمة الدولة، بأعضاء الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، وقدمت الشكر لهم على تقييمهم للسنوات الست الأولى من ولايتهم، معربة عن أملها في أن تسهم النتائج التي توصلوا إليها، في تهيئة بيئة مواتية لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها.

وأكدت أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة في العديد من مجالات حقوق الإنسان، فإنه يتضح من تقرير الفريق العامل، أن هناك عدة ممارسات تمييزية ما زالت تشكل عائقاً أمام تمتع المرأة بكامل حقوقها.

وشددت على أن سن التشريعات وتكريس الممارسات لوحدهما غير كافيين للقضاء على التمييز ضد المرأة، مادامت معرضة لأعمال أخرى منها التصورات النمطية للأدوار والتهميش والإقصاء والأفكار المتخلفة، التي من شأنها إعاقة أي تقدم في حقوق المرأة وحرياتها الأساسية.

وفي هذا السياق، عبرت عن الارتياح لما توصل إليه الفريق العامل من توصيات وبشكل خاص التوصية المتعلقة بتعزيز الاعتراف بأن القيم الثقافية والدينية والأسرية لا تتعارض مع الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة، نظراً للدور الذي توليه عدة مجتمعات منها المجتمع الإماراتي للأسرة، باعتبارها المحيط الملائم لصيانة وتعزيز حقوق جميع أفراد الأسرة الوحيدة.

وفي ختام كلمتها، أشارت ريما الشارجي إلى أن دولة الإمارات تعتبر أن تمكين المرأة عبر توفير فرص التعليم والعمل، البوابة التي تساعد على تجاوز مآسي التمييز ومخلفاته السلبية، إذ تظهر آخر الإحصائيات أن أكثر من 32 ألف سيدة إماراتية يدرن مشاريع تتراوح قيمتها بين 45 و50 مليار دولار، وأن المرأة الإماراتية تمثل 43% من القوى العاملة، و66% من وظائف القطاع الحكومي، بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وفي الوظائف الفنية 15%، بالإضافة إلى تعيين 9 وزيرات في الحكومة الحالية، وانتخاب امرأة على رأس المجلس الوطني الاتحادي.