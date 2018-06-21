حميد بن عمار يُكرّم المشاركين في "رمضان عجمان تقوى وإيمان "

الشارقة 24 – وام:

كرّم الشيخ حميد بن عمار النعيمي، المؤسسات الراعية والجهات المشاركة، في الدورة الثانية عشرة من فعاليات "رمضان عجمان تقوى وإيمان"، التي تستضيفها الإمارة سنوياً خلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك، خلال الحفل الختامي للفعاليات، الذي أقيم في فندق راديسون بلو عجمان، بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان رئيس اللجنة العليا المنظمة للفعاليات، إلى جانب المؤسسات الراعية والجهات المشاركة والشخصيات المكرمة والإعلاميين.

وأشادت مريم المنصوري منسق عام الفعاليات في كلمة لها، بالرؤية الإيمانية الشاملة والمنسجمة مع الفعاليات، التي جاءت من حرص ورعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعتهما الحثيثة لفعاليات الحدث الإيماني الذي تتميز به الإمارة.