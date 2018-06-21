تمديد فترة مسابقة تصميم هدية الإمارات للأمم المتحدة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يوم الخميس، تمديد فترة قبول طلبات التسجيل للمشاركة في المسابقة الوطنية، التي تنظمها الوزارة على مستوى الإمارات العربية المتحدة، لاختيار أفضل التصاميم المتعلقة بهدية الدولة، التي سيتم تقديمها لمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، ومنحها شرف حمل اسم "هدية زايد".

وسيتم تمديد الفترة الزمنية للمشاركة في المسابقة، حتى 31 يوليو 2018، كآخر موعد لقبول الطلبات، وذلك لمنح الفرصة أمام جميع الراغبين في المشاركة بالمسابقة للتسجيل وتقديم الطلبات.

وتهدف هذه المسابقة الوطنية، إلى فتح المجال أمام مواطني الدولة والمقيمين فيها، لتقديم مشاركاتهم وتصاميمهم الخاصة بالهدية، على أن تكون هذه التصاميم ذات قيمة فنية راقية، وتتميز بالأصالة، وأن تعكس مغزى الأمم المتحدة القائم على الوحدة العالمية، مع الخلفية الثقافية الغنية لدولة الإمارات بصورة إبداعية وخلاقة.

وتعتزم دولة الإمارات تقديم الأعمال الثلاثة الفائزة إلى الأمم المتحدة بعنوان "هدية زايد"، وذلك لعرضها في المبنى الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك تزامناً مع إعلان 2018 "عام زايد"، بحيث تكون هذه الهدية عبارة عن أعمال فنية قيمة تتميز بالأصالة وتجسد المبادئ العالمية التي ترتكز عليها الأمم المتحدة، والثقافة الغنية التي تتميز بها دولة الإمارات.

وسوف تمنح المسابقة ثلاثة مشاركين "أشخاص، هيئة، مجموعة"، الفرصة لعرض أعمالهم الفنية للعالم، من خلال عرض التصاميم الفائزة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومقر بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في دورة فنية متخصصة في إحدى أرقى وأعرق المدارس وكليات الفنون العالمية.