سفير الدولة يشهد احتفالات آيسلندا الوطنية

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، سفير غير مقيم لدى جمهورية آيسلندا، احتفالات الأخيرة باليوم الوطني.

والتقى سعادته بغودلوغور ثور ثوردارسون وزير الخارجية الآيسلندي، ونقل له تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

واستقبل جودني جوهانسن الرئيس الآيسلندي، سعادة سليمان حامد المزروعي، وذلك ضمن استقبال الرئيس للمهنئين من السفراء وممثلي الدول في آيسلندا.

وقدم سعادة السفير تهاني قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، لرئيس وشعب آيسلندا الصديق بمناسبة يومها الوطني، كما التقى سعادته عدداً من الوزراء والمسؤولين في آيسلندا، وبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.