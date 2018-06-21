الأمم المتحدة تُشيد بمساهمات الإمارات الإنسانية السريعة في اليمن

الشارقة 24 – وام:

أشادت الأمم المتحدة، بمساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، واستجاباتهما الإنسانية السريعة في اليمن، مشيرة إلى أن من شأن هذه المساهمات، إلى جانب غيرها من تبرعات المانحين، المساعدة في تقديم مساعدات إلى 7 ملايين يمني شهرياً، مقارنة بـ 3 ملايين شهرياً خلال عام 2016.

وأصدرت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إحصاءات توضيحية عن التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن، بفضل مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع أكثر من 150 شريكاً منفذاً.

وقدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، واتحاد نساء اليمن، بيانات لعام 2018 توضح التوسع السريع للتغطية الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، في العديد من القطاعات، بما في ذلك التغذية والصحة والتعليم، إلى جانب العديد من المجالات الأخرى.

وساهمت دولة الإمارات بـ 465 مليون دولار من المبلغ المطلوب والبالغ 2.1 مليار دولار، الذي تستخدمه خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن.

وأشادت سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بالتقدم المحرز في سياق العملية العسكرية الحالية في محافظة الحديدة، وقالت "تجسد خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن المبادئ الإنسانية للحيادية والنزاهة والاستقلال، ويشرفنا أن نشارك المانحين الآخرين في دعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظومة الأمم المتحدة، من خلال هذه الخطة".

وأضافت سعادتها أنه مع استمرار العملية في الحديدة، يظل تنفيذ برنامج خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، مع وصول المساعدات الإنسانية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، أولوية قصوى لدينا، وإلى جانب الطفرة الحالية في المساعدات المقدمة مسبقاً للحديدة، فإن هناك توسع سريع في تقديم المساعدات على مستوى البلاد، من خلال موانئ أخرى وخطوط جوية وممرات أرضية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وشكرت سعادتها العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية، لجهودهم الحيوية التي يقومون بها، مؤكدة التزام دولة الإمارات بالمساعدة في تسهيل هذه الجهود ودعم الشعب اليمني، خلال السنوات المقبلة.

من جهته، أشاد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، بتعهد الإمارات المشترك مع المملكة العربية السعودية بمبلغ 930 مليون دولار، وقال إن هذا التعهد غير مشروط باستثناء حقيقة أن الأموال تستخدم لخطة استجابة الأمم المتحدة، ولم يتم تخصيصها مما أعطانا المجال لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

من ناحيته، أثنى ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالمساهمات التي قدمتها الإمارات والمانحون الآخرون، مشيراً إلى تأثيرها الإيجابي والفوري على توزيع الخدمات والمساعدات في اليمن، واعتبر أن الإمارات والسعودية ضاعفتا المساعدات بطريقة استثنائية.