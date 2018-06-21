سيف بن زايد يكرم الدفعة الأولى من طلبة برنامج المسعفين الإماراتيين

الشارقة 24 – وام:

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال حفل أقيم في أبوظبي، طلبة الدفعة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين الذين تخرجوا مؤخراً من البرنامج الذي أطلقه الإسعاف الوطني بالشراكة مع جامعة الشارقة.

وكرم سموه الـ 13 طالباً وطالبة بعد إكمالهم البرنامج بنجاح لينضموا رسمياً لطواقم الإسعاف الوطني بحضور عبد العزيز الأحمد، عضو مجلس إدارة الإسعاف الوطني وروبرت بول، المدير التنفيذي للإسعاف الوطني، وأحمد صالح الهاجري نائب المدير التنفيذي في الإسعاف الوطني، والعميد والدكتور قتيبة حميد، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب.

ويعد "برنامج إعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين" مبادرة تعليمية أطلقها الإسعاف الوطني، بالتعاون مع جامعة الشارقة عام 2017، بهدف إعداد كوادر إسعافية إماراتية من خلال إكسابهم المعرفة، وتمكينهم من مهارات العمل الإسعافي بما يشمل الجانبين العلمي والعملي لتجهيزهم لمزاولة المهنة ميدانياً بعد استكمالهم البرنامج بنجاح، ويحصل الطلبة الملتحقون بالبرنامج على دبلوم فني طوارئ إسعاف EMT-I وفرصة العمل مباشرة مع الإسعاف الوطني بعد التخرج.