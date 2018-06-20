الإماراتيون يؤيدون بقوة البرنامج النووي السلمي للدولة

الشارقة 24 – وام:

أظهر استطلاع للرأي، أجرته شركة أبحاث السوق العالمية المستقلة "نيلسن"، دعماً قوياً للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، بين سكان الدولة.

وأعرب 82% من المشاركين في الاستطلاع، عن تأييدهم استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إنتاج الكهرباء، في حين أكد 91% إدراكهم أهمية الدور المهم الذي تلعبه الطاقة النووية السلمية، في دعم مسيرة تطور وازدهار دولة الإمارات.

ويأتي الاستطلاع، الذي أظهرت نتائجه مستويات الدعم للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي تعد الأعلى مقارنة باستطلاعات مماثلة أجريت في دول أخرى حول العالم، في إطار التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالتواصل المستمر مع المجتمع ورفع مستوى الوعي بالبرنامج.

وأكد سعادة المهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، التزام المؤسسة بأعلى مستويات الشفافية، وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور، بهدف ترسيخ الوعي بميزات ومنافع قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إنه من المشجع فعلاً، أن نلمس إدراك سكان دولة الإمارات لفوائد الطاقة النووية السلمية ودعمهم الكبير لجهودهم الرامية إلى إنجاز مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بعدما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 96% من الأفراد الذين شاركوا في الاستطلاع، على قناعة تامة بأن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقوم ببناء وتطوير هذا المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان.