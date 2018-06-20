سيف بن زايد يُكرّم المشاركين في إنجاح مجالس الداخلية

الشارقة 24 – وام:

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال حفل أقيم بأبوظبي يوم الأربعاء، عدداً من الوزارات والمؤسسات الوطنية والإعلامية والمشاركين والمستضيفين والإعلاميين في مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، والتي أقيمت هذا العام تحت شعار "إمارات.. الرقم واحد".

حضر الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي.

كما حضر الحفل، الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور عبد الله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، ومستضيفو المجالس وممثلو الجهات الحكومية المشاركة في المجالس الرمضانية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، والمدعوين، والضيوف.

وشاهد سموه والحضور، فيلماً تسجيلياً استعرض لقطات من أبرز ما دار في المجالس الرمضانية التي عقدت هذا العام، على نطاق واسع على مستوى الدولة، وما تناولته من موضوعات ونقاشات وما توقفت عندها من محطات.

ثم تفضل سموه بتقديم شهادات الشكر والتقدير للمستضيفين والإعلاميين المشاركين والجهات الداعمة والمشاركة وفريق العمل، الذين أسهموا في إنجاح مجالس هذا العام.

وأكد العميد الدكتور صلاح الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، المشرف العام على مجالس الداخلية، نجاح المجالس في تحقيق أهدافها، من خلال تعزيز الحوار والنقاشات حول عدد من الموضوعات ذات الأهمية، خارجة بعدد من التوصيات المهمة التي سوف تتم متابعتها لتحقيق الغاية المرجوة منها.