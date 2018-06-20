"أبوظبي للتنمية " يمول مشاريع تطوير القطاع الصحي في اليمن

الشارقة 24 – وام:

وقع صندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن إدارة منحة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في محافظة حضرموت اليمنية، وذلك بهدف دعم القطاع الصحي، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 67 مليون درهم.

وتساهم المنحة في إعادة تأهيل عدة مشاريع صحية استراتيجية في محافظة حضرموت، والتي تخدم عدداً كبيراً من السكان، وتوفير المعدات الطبية والتجهيزات اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية في المحافظة.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن هذه المنحة المخصصة تأتي لتطوير القطاع الطبي في محافظة حضرموت، ضمن الجهود التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

وأضاف أن مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها يوم الأربعاء، تهدف إلى تنسيق الجهود بين صندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في سبيل تحقيق أهداف المنحة والنهوض بالقطاع الصحي في حضرموت، وتمكينه من تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لمختلف شرائح السكان و توفير الرعاية الطبية لهم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات تضطلع بدور محوري في تأهيل القطاع الصحي في اليمن، وقال إن الإمارات تمكنت بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، من تعزيز استجابتها الإنسانية تجاه الأوضاع في اليمن، وتحسين الظروف الصحية للأشقاء هناك، من خلال دعم وتطوير القطاع الصحي في عدد من المحافظات اليمنية.