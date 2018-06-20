"الإمارات للفضاء": ننشر السلام في العالم عبر روادنا

الشارقة 24 – وام:

أعلن الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن توقيع الاتفاقية التاريخية مع روسيا الاتحادية، لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء الخارجي، والعمل على متن محطة الفضاء الدولية، يضعنا على أعتاب مرحلة جديدة تتحقق فيها رؤية قيادتنا الرشيدة للقطاع الفضائي .

وأشار الأحبابي في تصريح له بهذه المناسبة، إلى أن هذه الاتفاقية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على أن يكون للإنسان الإماراتي، شأن كبير في الإنجازات العلمية التي يحققها رواد الفضاء في الفضاء الخارجي، وأن يكون لدولة الإمارات مكانة ريادية بين الدولة المتقدمة في القطاع الفضائي.

وأضاف أنه لم تمض عدة أشهر على إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء، حتى وجدنا أنفسنا اليوم نختار بين أفضل المرشحين، وهو ما تحقق في زمن قياسي حظي بإعجاب العالم الذي ينظر إلى دولة الإمارات بوصفها مثالاً في تنفيذ أصعب وأعقد المشاريع، في مختلف القطاعات خاصة في مجال استكشاف الفضاء الخارجي.

وشدد الأحبابي على دور فريق رواد الفضاء الإماراتيين، في نشر رسالة الخير والسلام والتسامح التي تحملها دولة الإمارات إلى العالم أجمع، إضافة إلى إسهامات علمية وبحثية من خلال المشاركة في مختلف الرحلات الفضائية المأهولة، وفي التجارب العلمية التي يجريها العلماء على محطة الفضاء الدولية .