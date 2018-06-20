بالهول الفلاسي: الإمارات تدخل مرحلة جديدة في قطاع الفضاء

الشارقة 24 – وام:

أعلن معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات دخلت، من خلال توقيع الاتفاقية التاريخية مع روسيا الاتحادية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء الخارجي، مرحلة جديدة على صعيد ريادة قطاع الفضاء العالمي، وخطت خطوة أقرب نحو تحقيق إنجاز جديد، يلبي طموحاتها التي لا حدود لها.

وقال معاليه، في تصريح له بهذه المناسبة: إن هذه المرحلة عنوانها الإنسان الإماراتي الذي يستعد لخوض غمار مغامرة جديدة في الفضاء الخارجي، بطموح ورؤيّة رسّخها مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد معاليه، أن توقيع الاتفاقية مع روسيا الاتحادية يكشف حرص دولة الإمارات على التعاون مع الجهات الناجحة في هذا القطاع الحيوي على مستوى العالم، ما يسهم في الاستفادة من التجارب العالمية لتطوير كفاءات شبابنا وتعزيز خبراتهم ومهاراتهم.