المتحف البريطاني يطلق اسم الشيخ زايد على إحدى قاعاته

الشارقة 24 – وام:

أطلق المتحف البريطاني اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على قاعة تاريخ الزراعة في أوروبا والشرق الأوسط، تقديراً لجهود الوالد المؤسس في دعم التنوع الزراعي في الدولة، وتحويله الصحاري إلى أنظمة تنتج محاصيل زراعية، وذلك بعد الاتفاقية التي أبرمتها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي مع المتحف.

وجرى توقيع الاتفاقية الأربعاء، في احتفالية خاصة أقيمت في مقر المتحف البريطاني في لندن بالمملكة المتحدة، حيث وقع الاتفاقية كل من معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وهارتوج فيشر مدير المتحف البريطاني، بحضور سعادة سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وسعادة سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، والسير ريتشارد لامبرت رئيس مجلس أمناء المتحف البريطاني.

وتنص الاتفاقية، على إعادة تسمية القاعة باسم "قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأوروبا والشرق الأوسط"، حيث تسرد القاعة تاريخ تطور الزراعة عبر العالم، وما نتج عنها من نمو اجتماعي وثقافي واقتصادي وحضاري، مهد إلى تشكيل العالم الحديث كما نعرفه اليوم، كما تتوج الاتفاقية تاريخ التعاون الطويل بين المؤسستين العريقتين، في المجالات الثقافية والفنية والسياحية.

من ناحية أخرى، تم تخصيص ركن خاص في "قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأوروبا والشرق الأوسط" في المتحف البريطاني، لاستكشاف تطور الزراعة في الحقبة التاريخية التي تمتد ما بين عام 10000 إلى عام 800 قبل الميلاد".