الإمارات تتفق مع الأردن على مبادرات ومشاريع استراتيجية

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، اتفاقية تعاون تشمل حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، التي تعزز الشراكة بين حكومتي البلدين، وتسهم في تحديث الأداء الحكومي في الأردن، بما يساهم في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في القطاع العام.

تشمل مجالات التعاون، تطوير الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء وتطوير القيادات والقدرات وتعزيز الكفاءات، إلى جانب نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة، في مجالات العمل الحكومي المشتركة.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من دولة الإمارات، برئاسة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل للأردن، والتي التقى فيها الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني.

ودار نقاش بين الجانبين، حول جوانب التعاون والتطوير المشتركة في العمل الحكومي بين البلدين، وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين معالي محمد القرقاوي ومجد محمد شويكة وزير تطوير القطاع العام، والاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حتى العام 2021، إلى جانب تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنظيم سبل تطبيق بنود مذكرة التفاهم وضمان تنفيذها بفعالية، وتشكيل مجموعات عمل وخبراء دعما للمبادرات المختلفة والمشروعات المشتركة.

وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، أن "هذه المذكرة تهدف إلى بناء شراكة دائمة مع الحكومة الأردنية قائمة على تقديم خلاصة التجربة الإماراتية الرائدة والمتميزة في العمل الحكومي المؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتفعيلها في الأردن، وبما يعمل على تحقيق قفزة نوعية في الأداء، ويسهم في تسريع الإنتاج وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض وفقاً للمؤشرات المحددة".

وقال معالي القرقاوي: إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تركز على إنتاج وتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون الهادفة إلى تطوير مسيرة العمل الحكومي في المنطقة العربية، من خلال نقل وتبادل التجارب الناجحة ومشاركة الخبرات والنماذج المستقبلية المتطورة، ما يرفد جهود التطوير الحكومي في مختلف المجالات".

وتشمل مذكرة التفاهم بين الحكومتين الإماراتية والأردنية، أربعة محاور تركز على تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة والأدلة والنماذج التطويرية في العمل الحكومي، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات.