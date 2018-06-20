سفير الدولة في لبنان: خطة سريعة لإغاثة اليمنيين في الحديدة

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، بمقر السفارة في بيروت، فيليب لازاريني الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان .

تطرق اللقاء، إلى الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، لاسيما الوضع في اليمن، والمساعدات المقدمة لضمان توفير سبل الاستقرار به.

وأشار سعادة السفير، إلى أن قوات التحالف العربي أعدت خطة شاملة وواسعة النطاق لزيادة سرعة تسليم المساعدات الإنسانية لمحافظة الحديدة والمدن اليمنية الأخرى، التي تعتمد على الميناء، منوهاً إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي قام بتسيير جسر إنساني لتلبية حاجات الشعب اليمني الشقيق، وأكد أن العمليات الجارية تمهد الطريق، لبدء عملية سياسية ناجحة من شأنها أن تفضي إلى تحقيق السلام في اليمن.

بدوره، تطرق الممثل المقيم للأمم المتحدة، إلى دور الإمارات وما تقدمه على المستويين المحلي والإقليمي، ما يسهم بتسهيل دور المنظمات الدولية، في ظل ازدياد الأزمات الإنسانية حول العالم، وعدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة لإغاثة جميع المتضررين منها.