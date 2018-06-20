"التوطين" تطبق إجراءات جديدة للرقابة على حظر العمل في الظهيرة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق إجراءات رقابية جديدة، للتأكد من تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، وذلك من خلال 350 فريقاً تعمل لدى القطاع الخاص، الذي يشغل خدمة "تقييم"، التي توفر للمنشآت المعلومات، وتقدير حجم العمل، وتسجيل مساكنها العمالية في نظام الوزارة.

وكان معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، قد أصدر مؤخراً قراراً يقضي بألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل، بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك خلال الفترة من منتصف يونيو الجاري إلى 15 سبتمبر المقبل.

وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش: إن الإجراءات الرقابية الجديدة تختلف عن الإجراءات التي تم تطبيقها في الأعوام السابقة، من حيث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تفعيل الدور المجتمعي في التطبيق.

وأشار إلى أن دور الفرق لن يقتصر على الدور الرقابي فحسب، وإنما سيكون أيضاً دوراً تثقيفياً وتوجيهياً، سيتم من خلاله توعية المنشآت والعمال باشتراطات وضوابط قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وحثهم على الالتزام بالقرار.

وتعاقب كل منشأة لم تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار، بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال، الذين يتم تشغيلهم لأحكام القرار، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها، في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.