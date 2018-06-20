سفارة الدولة في لبنان توقع اتفاقية لتنفيذ برنامج "كفالة الأيتام"

الشارقة 24 – وام:

وقعت سفارة الدولة في بيروت، بحضور سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج "كفالة الأيتام"، لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية.

وقع الاتفاقية، ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية، وصندوق الزكاة في لبنان التابع لدار الفتوى، ممثلاً بالمدير العام الشيخ زهير كبي.

ويأتي البرنامج استكمالاً لدور دولة الإمارات في كفالة أيتام ورعايتهم في لبنان، سواء من اللبنانيين أو السوريين أو الفلسطينيين، تكريساً لرؤيتها الإنسانية القائمة على توفير أفضل مقومات الحياة، وتقديم يد العون والمساعدة.

وستتبنى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 200 يتيم في المرحلة الأولى، فيما ستتكفل جمعية الشارقة الخيرية بـ 1401 يتيم.

وقال سعادة السفير: إن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية، هو تقديم الرعاية والاهتمام بالأيتام، والوقوف إلى جانبهم، على كافة المستويات والصعد ومتابعة أحوالهم وأوضاعهم الصحية والاجتماعية والنفسية.

من جانبه، وجه المدير العام لصندوق الزكاة الشيخ زهير كبي، تحية إجلال ومحبة لدولة الإمارات على مبادراتها الإنسانية، وسعيها الدائم لترسيخ الأمن الاجتماعي للشرائح المحتاجة، لاسيما الأيتام منهم، مؤكداً أن دولة الإمارات رائدة في العمل الخيري، وتقدم نموذجاً حضارياً لمساعدة الإنسان، وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، قيادة وحكومة ولمؤسساتها وشعبها الطيب المعطاء، على كرم تواصلهم الإنساني، الذي يثبت مرة جديدة حب الخير المتأصل في نفوسهم الزكية.