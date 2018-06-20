توقيع اتفاقية مع روسيا لإرسال أول رائد إماراتي إلى الفضاء

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، يعد خطوة تاريخية تؤذن ببداية مرحلة جديدة، تكتمل فيها رؤية الإمارات للفضاء، وذلك استكمالاً للجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة، استعداداً لتبوء مكانة متقدمة في هذا المضمار، خلال السنوات القليلة المقبلة، في إطار الرؤية الشاملة لمستقبل مسيرة التطوير والتنمية، وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يلبي تطلعاتنا وطموحاتنا للمستقبل.

جاء ذلك، بمناسبة توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في مركز محمد بن راشد للفضاء وجمهورية روسيا الاتحادية، ممثلة في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اتفاقية تعاون لإرسال أول رائد فضاء إماراتي، للمشاركة في الأبحاث العلمية، ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "سويوز إم إس" الفضائية.

وقال سموه: "وقعت دولة الإمارات اليوم اتفاقية تاريخية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي، خلال الأشهر المقبلة لمحطة الفضاء الدولية، ابن الإمارات قادر على معانقة الفضاء، ورؤيتنا التي بدأناها منذ 12 عاماً لتطوير قطاع الفضاء الوطني بدأت تؤتي ثمارها".

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقيمة الاتفاقية وأثرها في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، في امتلاك منظومة متكاملة للعلوم والأبحاث، تسهم في دفع مسيرة التطوير قدماً، مدعومة بفكر وسواعد أبناء الإمارات وما يقدموه من إنجازات مهمة ضمن رؤية واضحة لأهدافنا للمستقبل.

وقال سموه: "رؤية الامارات للفضاء بدأت تكتمل، عبر تصنيع مسبار المريخ، وإنجاز أول مجمع لتصنيع الأقمار الصناعية بالكامل وطنياً، وتدريب رواد فضاء إماراتيين وامتلاك منظومة علمية وبحثية متكاملة، سنحتفل في 2021 بخمسين عاماً على تأسيس دولتنا وسنهدي إنجازنا للأجيال القادمة لتبدأ أحلامهم دائماً من السماء".

وأكد سموه أن الاتفاقية تدعم أهداف "مئوية الإمارات 2071"، والتي تركز في جانب كبير منها على علوم المستقبل وتطويرها في مجالات الابتكار والفضاء والهندسة والطب وغيرها، ووصف سموه الاتفاقية بأنها خطوة جديدة تقطعها الإمارات في طريقها نحو تحقيق الأهداف الكبيرة التي تنشدها في مجال اكتشاف الفضاء وتبلغ أوجها في العام 2117 بإقامة أول مستوطنة بشرية على كوكب المريخ، سعياً لضمان البدائل التي تخدم مستقبل البشرية.

من جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، والمشرف العام على مشاريعه وخططه، أن هذه الاتفاقية التاريخية بين الجانبين الإماراتي والروسي، تأتي في سياق الاستراتيجية الطموحة للمركز تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة نحو ترسيخ موقع الإمارات كدولة رائدة في مجال الفضاء وعلومه واكتشافاته على مستوى العالم، وامتداداً للجهود التي يبذلها المركز بالتعاون مع أرقى المراكز والمؤسسات والمعاهد العلمية المتخصصة على مستوى العالم في مجال الفضاء، من أجل ضمان دور رائد لدولة الإمارات في مضماره.

وأوضح سمو ولي عهد دبي، أن أول رائد فضاء إماراتي سيغادر الأرض إلى المحطة الدولية للفضاء خلال عام واحد، وذلك بعد الانتهاء من اختيار المرشحين من خلال "برنامج الإمارات لرواد الفضاء"، ضمن البرنامج الوطني للفضاء، من أجل ضمان انتقاء أفضل العناصر المؤهلة للقيام بهذه المهمة التاريخية، التي ستضيف إنجازاً نوعياً جديداً لدولة الإمارات في مجال صناعات المستقبل، متمنياً سموه التوفيق لجميع القائمين على البرنامج في مهمتهم الوطنية الكبيرة.

وقد تم توقيع الاتفاقية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية "يونيسبيس +50 UNISPACE" الذي انطلق في العاصمة النمساوية فيينا يوم 18 يونيو الجاري، ويختتم الخميس، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة .

وقع الاتفاقية، كل من يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وسيرغي كيركولوف مدير برنامج رواد فضاء وكالة الفضاء الروسية، بحضور سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وديميتري روغوزين مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ووفد رفيع المستوى من وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء.

وسيتم اختيار أربعة من بين 95 مرشحاً "75 شاباً و20 فتاة"، تتراوح أعمارهم بين 23 و48 عاماً من جميع إمارات الدولة، والذين تمكنوا من التأهل إلى المرحلة المقبلة، من "برنامج الإمارات لرواد الفضاء"، الهادف إلى تدريب وإعداد فريق إماراتي لإرساله إلى الفضاء، للقيام بمهام علمية متعددة، ضمن "البرنامج الوطني للفضاء"، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في إبريل 2017.