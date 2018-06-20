الإمارات الأولى عربياً والـ 17 عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية 2018

الشارقة 24:

حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وهو واحد من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

وتقدمت الإمارات في تقرير عام 2018 مرتبة واحدة مقارنة بتصنيف عام 2017، بعدما جلت في المرتبة 17 عالمياً والأولى عربياً متقدمة على كل الدول العربية في المنطقة.

كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام في العديد من المحاور الرئيسية والفرعية والمؤشرات أبرزها تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في محور "مرونة قطاع الأعمال"، والثالث عالمياً في محور " الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات"، والرابع عالمياً في محور "توفر المهارات".

وأظهرت الدراسة التحليلية التي أعدها فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير أداءً متميزاً لدولة الإمارات في عدد منها مثل تحقيق المركز الأول عالميا ًفي 5 مؤشرات فرعية، وهي مؤشر "الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض" و"توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والانفتاح نحو العولمة".