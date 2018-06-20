رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في باكستان يلتقي سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:





استقبل القاضي ناصر الملك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في جمهورية باكستان الإسلامية، سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى باكستان، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في إسلام آباد.

وأكد سعادة الزعابي أهمية العمل بشكل وثيق مع الجانب الباكستاني على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الودية بين البلدين على الصعد كافة خاصة، وأن البلدين يرتبطان بتقاليد وقيم مشتركة وعلاقات تاريخية متينة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأشاد بالتطور الكبير الذي ارتقت إليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما حركة التبادل التجاري المستمر في ظل وجود حوافز وامتيازات وفرص لرجال أعمال البلدين، مؤكداً أهمية العمل على تطوير هذا الجانب من خلال برمجة خارطة طريق اقتصادية تصب نتائجها بإيجابية في مصلحة اقتصاد البلدين.

وأثنى سفير الدولة على النتائج الإيجابية للزيارات الرسمية للوفود الباكستانية المعنية بملف مشاركة باكستان في معرض "إكسبو دبي 2020 ".