حميد النعيمي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة مواصلات عجمان

الشارقة 24 – وام:





استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة التي تم تعيينهم بقرار من سمو ولي العهد، والذين قدموا للسلام على سموهما وتقديم الشكر والتقدير والامتنان على الثقة الغالية بهم.

ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد خلال اللقاء، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة العمل على وضع خطة عمل تطويرية شاملة للمؤسسة تستهدف تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة للجمهور والمتعاملين معها بغية رفع مستوى الرضا من قبل الشركاء الاستراتيجيين والمواطنين والمقيمين، وذلك تماشياً مع رؤية إمارة عجمان 2021 والتي تستهدف بالمقام الأول توفير ورفع كفاءة جميع المرافق العامة والمؤسسات الخدمية في الإمارة وتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطني الإمارة والمقيمين على أرضها.

وكان مجلس إدارة المؤسسة قد عقد اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة برئاسة سعادة محمد عبد الله علوان النعيمي وأعضاء المجلس سعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي نائب الرئيس وسعادة سلطان خليفة حارب المهيري وسعادة محمد أحمد بن عمير المهيري وسعادة عبد الرحمن حميد يوسف النعيمي وحضور سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام المؤسسة وتم خلاله مناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الاجتماع واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

وقدم سعادة عمر بن عمير خلال الاجتماع تقريراً موجزاً حول خطة واستراتيجية المؤسسة والأنشطة والخدمات التي تضطلع بها وكذلك الخطط التطويرية والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المستقبلية.