العميد الراشدي: الإمارات مثال يُحتذى في احترام إنسانية الإنسان وتكريمه

الشارقة 24 – وام:

عبر سعادة العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، عن فخره واعتزازه بالمواقف الإنسانية التي تسطرها دولة الإمارات يوماً تلو الآخر في مساندة والوقوف إلى جانب الفئات الضعيفة من أبناء المجتمع الإنساني والتي تؤكد عمق ورسوخ الأسس الإنسانية والقيم النبيلة والشيم العربية الأصيلة التي بنيت عليها، والتي ستظل مثالاً يحتذى على مر التاريخ في احترام إنسانية الإنسان وتكريمه.

وقال إن سلسلة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، والتي تستهدف التسهيل والتيسير على المقيمين على أرض الدولة أو من يقصدونها طالبين الأمن والأمان والعيش الكريم، تجسد بحق كل معاني والرأفة والإحسان بين بنى البشر وتحقق على أرض الواقع الهدف الذي تبنته حكومة الإمارات وجعلت منه المهمة الأساسية للعمل الحكومي وهو إسعاد الناس وإدخال السرور عليهم.

وأضاف في تعليقه على قرار مجلس الوزراء بتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهن لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، أن هذه الأرض الطيبة التي غرس فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بذور الخير الغزير لتخرج نبتاً طيباً يرعاه ويرويه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ستظل بعون الله ثم إرادة أبنائها الخيرين معين عطاء لا ينضب ونبعاً لا مقطوع ولا ممنوع يفيض بالمودة والرحمة على من تقطعت بهم السبل، أو شردتهم الكوارث والصراعات، أو شاءت الأقدار أن يصبحوا بلا معيل من فئتي النساء والأطفال تمسح دموعهم وتحفظ كرامتهم وتوفر لهم السند الذي يحتاجون إليه ليتمكنوا من مواصلة مشوار الحياة.

وأكد الراشدي، أن الإمارات كانت دائماً صاحبة اليد العليا في كل المحافل والمناسبات الإنسانية والسباقة دائماً إلى كل ما فيه الخير والسعادة لأبناء البشرية جمعاء، حيث تفتح اليوم ذراعيها لتحتضن المجهد والشريد والأرملة واليتيم ضاربة أروع الأمثلة في مجال العناية بحقوق الإنسان والمحافظة عليها واحترام قدسيتها.

ولفت إلى أن الهيئة على أتم الجاهزية والاستعداد لتطبيق هذا القرار الخير الذي سيبدأ تنفيذه مطلع شهر أكتوبر المقبل وأنها ستحرص على تقديم خدماتها للفئات المشمولة به وفق أفضل المستويات وبما يضمن سلاسة الإجراءات وانسيابيتها وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.