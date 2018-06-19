رئيس البرلمان الأوكراني يشيد بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام

الشارقة 24 – وام:

أشاد أندريه باروبي رئيس البرلمان الأوكراني، بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام في نشر ثقافة التسامح ومحاربة الفكر المتطرف والعنصرية والإرهاب ودعم مساعي السلام حول العالم.

وقال خلال استقباله معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في العاصمة الأوكرانية كييف، بحضور سعادة سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى أوكرانيا، إن المجلس يمثل منبراً دولياً يدعو للسلام والتسامح ونبذ الأفكار المتطرفة والمتعصبة ومحاربة الإرهاب فكرياً من خلال زرع ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب، وهي حاجة ماسة في عالمنا في ظل ما يشهده من تصاعد للنزاعات والصراعات القائمة على اسس دينية وطائفية وأفكار متطرفة.

وخلال اللقاء، قدم الجروان شرحاً عن آخر مستجدات العمل في المجلس العالمي للتسامح والسلام، وجهوده في زرع ثقافة التسامح واستخدام الدبلوماسية الناعمة بهدف دعم مساعي السلام حول العالم، مشيراً إلى تركيز العمل على إطلاق الجلسة الإجرائية الأولى للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، أحد أجهزة المجلس الرئيسية، والمقرر عقدها في السادس من يوليو 2018 بالقاعة الكبرى بالبرلمان المالطي بحضور معالي رئيس البرلمان المالطي، وعدد من رؤساء البرلمانات الإقليمية والوطنية، ومجموعة من القيادات السياسية والدينية حول العالم.

وقدم الجروان دعوة المجلس العالمي للتسامح والسلام للبرلمان الأوكراني، لتسمية عضو منه لعضوية البرلمان الدولي للتسامح والسلام وحضور الجلسة الاجرائية الأولى.