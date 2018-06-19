حمدان بن زايد: الإمارات الدرع الواقي للاجئين

الشارقة 24 – وام:

جدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، التزام دولة الإمارات بمواقفها الداعمة والمساندة لقضايا اللاجئين ولفت الانتباه لأوضاعهم الإنسانية وتعزيز قدرتهم على تجاوز ظروفهم الطارئة.

وقال سموه، في تصريح بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضطلع بدور محوري لتخفيف مأساة اللجوء والتصدي لتداعياتها على ملايين البشر حول العالم، مؤكداً سعي الدولة ومساهمتها الكبيرة في الحد من تفاقم قضايا اللجوء ودرء مسبباته من خلال تعزيز مجالات التنمية البشرية وتحقيق الأمن والاستقرار في الساحات والمناطق المضطربة، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه إن الإمارات أدركت مبكراً تداعيات الفقر والجوع والظلم والتهميش واتساع رقعة النزاعات على تفاقم ظاهرة اللجوء وانتشارها، لذلك خصصت نسبة مقدرة من دخلها القومي لتنمية المناطق الهشة في الدول الشقيقة والصديقة وعملت على تعزيز السلم الاجتماعي ووسعت عملياتها ومساهماتها في الشراكة العالمية لمساعدة الدول النامية لبلوغ أهدافها الإنمائية باعتبارها خارطة الطريق لتحقيق الأمن و الاستقرار، مؤكداً أنه كلما تقدم المجتمع الدولي خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المنشودة فإنه يضع لبنة قوية في طريق الشراكة العالمية من أجل تنمية المجتمعات الأقل حظا واستقرارها.

وشدد على أن الإمارات ستظل الدرع الواقي للاجئين من تداعيات اللجوء القاسية والحصن المنيع لتخفيف معاناتهم والسند القوي لصون كرامتهم الإنسانية، مناشداً المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة اللجوء وتحمل مسؤوليته في توفير ظروف حياة أفضل لضحاياها.

وقال سموه: "إن الدولة تحرص دائماً على توفير رعاية أكبر للاجئين وحمايتهم إلى جانب مساندتها لبرامج العودة الطوعية للاجئين إلى دولهم وتوفير سبل الاستقرار لهم في مناطقهم الأصلية".

وأعرب عن قلق الإمارات حكومةً وشعباً إزاء ما يتعرض له اللاجئون حول العالم من مآسي إنسانية أدت إلى تردي أوضاعهم بصورة كبيرة، مشيراً، في هذا الصدد، إلى أن السنوات الأخيرة تعتبر الأسوأ بالنسبة للاجئين بسبب حدة النزاعات المسلحة والأزمات في عدد من الدول.

ونوه إلى الدور الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مجال إيواء اللاجئين ورعايتهم وحمايتهم من مخاطر التشرد والحرمان، مضيفاً أن الهيئة أبلت بلاءً حسناً في هذا الصدد من خلال إنشائها وإدارتها للعديد من مخيمات اللاجئين والنازحين في العراق والأردن واليونان واليمن والبوسنة وأفغانستان والصومال وباكستان وغيرها من الدول الأخرى المستقبلة للاجئين.

وأضاف سموه: "رغم تحديات اللجوء واتساع نطاقها استطاعت هيئتنا الوطنية أن تحافظ على جودة خدماتها ورعايتها للاجئين وأظهرت قدراً كبيراً من التضامن مع أوضاعهم الإنسانية".

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بدور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مساندة ورعاية ملايين اللاجئين والنازحين في العديد من الدول حول العالم والوقوف بجانبهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، معرباً عن تقديره للشراكة القائمة بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمفوضية للحيلولة دون تفاقم أوضاع اللاجئين في عدد من الأقاليم والمناطق.

وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد، في هذا الصدد، إلى التعاون القائم حالياً بين هيئة الهلال الأحمر ومفوضية اللاجئين حول إدارة وتفعيل صندوق الشيخة فاطمة لدعم المرأة اللاجئة والطفل والذي تأسس بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، من أجل تحسين حياة النساء اللاجئات وحشد الدعم لصالح المشاريع التي تعنى بتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروفهم الصعبة ولفت الانتباه لتوفير متطلباتهم الأساسية.

ودعا سموه الأفراد والمؤسسات والهيئات وجميع قطاعات المجتمع إلى دعم برامج الصندوق ومساندته حتى يلبي احتياجات النساء اللاجئات حول العالم.