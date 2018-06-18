"الهلال" يسير قافلة إغاثية من عدن إلى الحُديدة

الشارقة 24 – وام:

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تسيير قافلة تضم مواد إغاثية من مدينة عدن إلى المناطق المحررة في محافظة الحُديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وفي إطار الاستجابة الإنسانية الفورية من دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق لتوفير المساعدات العاجلة لأهالي المناطق المحررة في المحافظة.

تأتي القافلة استمراراً لجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والإغاثية على الساحة اليمنية، ضمن خطة استراتيجية لدعم المحافظات اليمنية المحررة وتقديم المساعدات الخدمية والإنسانية والتنموية، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، فيما تتضمن القافلة المواد الإغاثية الأساسية من أغطية وخيام وغيرها مما يحتاجه النازحون.

كانت هيئة الهلال الأحمر وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، قد بدأت الجمعة، تسيير الجسر الإغاثي العاجل إلى محافظة الحُديدة والذي يشمل تقديم مساعدات إنسانية وغذائية للمناطق المحررة في المحافظة.

ويشمل الجسر الإغاثي العاجل لليمن 10 بواخر إماراتية محملة بمساعدات تشمل 35 ألف طن من المواد الغذائية المتنوعة، إضافة إلى جسر جوي يشمل 7 رحلات تنقل 14 ألف طرد غذائي للشعب اليمني الشقيق، كما يجري تسيير عدد 100 قافلة مساعدات من السوق اليمني المحلي.