السفير اليمني: الملاحم البطولية لجنود الإمارات سترسم طريق النصر

الشارقة 24 – وام:

شدد فهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، على أن الملاحم البطولية التي يسطرها جنود دولة الإمارات الشجعان بدمائهم الطاهرة ستظل باقية في قلوب ووجدان الشعب اليمني، وسترسم طريق النصر المؤزر الذي بات وشيكاً.

جاء ذلك، خلال تقديمه مساء الإثنين، واجب العزاء في شهداء الوطن الأبطال الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، والرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي، والجندي أول عبيد حمدان سعيد العبدولي، الذين استشهدوا خلال مشاركتهم في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل السفير المنهالي لدى زيارته خيمتي العزاء في منطقة العكامية بدبا الفجيرة، وكذلك خيمة العزاء في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة، خالص تعازي ومواساة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لأسر وذوي الشهداء، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

من جانبها، أعربت أسر الشهداء عن شكرها لمواساة الرئيس اليمني وزيارة السفير المنهالي، مؤكدة أن استشهاد أبنائهم يزيدهم فخراً واعتزازاً بهم بعدما جادوا بأرواحهم فداءً للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.